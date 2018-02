Les Bucks l’emportent sur les Raptors en prolongation

Les Bucks de Milwaukee ont marqué 12 points en prolongation pour finalement vaincre les Raptors par la marque de 122-119, vendredi soir, à Toronto.

Giannis Antetokounmpo a mené les Bucks avec une récolte de 26 points, 12 rebonds et six mentions d’assistance. Du côté des Raptors, DeMar DeRozan a été le joueur le plus productif avec 33 points. Il s’est également illustré en récupérant huit rebonds, tout comme son coéquipier Jonas Valanciunas.

Les Raptors ont pris les devants par six points au premier quart, mais les Bucks sont revenus en force au deuxième en inscrivant pas moins de 42 points. Chacune des deux formations marqué 31 points au troisième engagement tandis que l’équipe locale a dominé le dernier quart.

Cette défaite met fin à une série de sept victoires des Raptors, qui tenteront de rebondir lundi face aux Pistons de Detroit.