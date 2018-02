Lemieux espère être de retour dans le ring le 5 mai

Vaincu le 16 décembre dernier par l’Anglais Billy Joe Saunders à Laval, le boxeur québécois David Lemieux continue à récupérer d’une blessure à l’épaule tout en planifiant la prochaine étape de sa carrière.

Le poids moyen de 29 ans a la possibilité de boxer en sous-carte du duel revanche entre Gennady Golovkin et Saul «Canelo» Alvarez, le 5 mai à Las Vegas. On connaît même son adversaire potentiel : Gary O’Sullivan, un Irlandais de 33 ans qui avait fait très bonne impression à Laval, en sous-carte du combat Lemieux-Saunders.

Mais avant tout, il faut s’assurer que la blessure à l’épaule qu’il a subie lors de son dernier combat est chose du passé.

«C'est dans le gymnase que ça va se passer, en frappant. Voir comment l'épaule réagit», a mentionné le boxeur, vendredi à TVA Sports.

«On est sur la carte, si tout va bien, si mon épaule va bien, on va être sur la carte», a-t-il réitéré.

Il est certain que la défaite de décembre dernier contre Saunders était inattendue et a amené certains questionnements.

«il y a beaucoup de choses à restructurer. Les blessures et tout. On a pris du recul et on a regardé où on en est. Et c'est sûr qu'il y a des choses à changer», a mentionné le Québécois, qui ne doute cependant pas une seconde de sa capacité à revenir en force.

Voyez l’entrevue dans la vidéo ci-dessus.