Le calme de Juulsen

Noah Juulsen répondait aux questions des journalistes comme si c’était déjà la routine pour lui. Il cachait bien ses émotions quelques minutes seulement après ses premiers pas dans la LNH.

«C’est Noah, il est toujours d’un calme olympien (cool as a cucumber), a raconté le gardien Charlie Lindgren. Il n’est jamais trop excité ou trop déprimé. Il fait les bons jeux sur la glace. Il fait attention aux petits détails. Comme gardien, je pouvais toujours compter sur lui avec le Rocket à Laval.»

À son premier match avec le Canadien, Juulsen a rapidement obtenu des missions importantes de la part de Claude Julien. Le choix de premier tour en 2015 a joué en compagnie de Karl Alzner en plus de recevoir des présences régulières en infériorité numérique. Il se retrouvait également sur la patinoire alors qu’il y avait moins de deux minutes à jouer en troisième période avec un pointage de 2 à 1.

«J’ai réalisé un rêve d’enfance en faisant mes débuts dans la LNH, a dit Juulsen. Avant la rencontre, j’ai appris que j’allais jouer en infériorité numérique. J’étais juste heureux à l’idée de briser la glace pour une première fois dans cette ligue, mais c’est plus facile de le faire dans de bonnes conditions.»

Dans un autre coin du vestiaire, Brendan Gallagher a aussi parlé du petit nouveau.

«Il a été incroyable ce soir, a souligné Gallagher. Il était tellement calme avec la rondelle. À son âge, il ne peut que devenir meilleur. Il a ajouté plusieurs points forts à son jeu depuis l’an passé. Plusieurs tirs et beaucoup d’occasions en territoire offensif ont été initiés par son jeu défensif.»

Julien élogieux

En conférence de presse, Claude Julien avait un sourire un peu plus facile qu’après les rencontres à Denver, Glendale, Vegas et Philadelphie. L’entraîneur en chef devait trouver ça plus facile de décrire les débuts de Juulsen plutôt que d’expliquer un autre revers.

«Il a connu un excellent match, a précisé Julien. Pour un défenseur qui en était à sa première rencontre dans la LNH, je l’ai trouvé très calme et solide dans tous les aspects du jeu. Il fermait bien le jeu et il jouait avec confiance. Nous avons vu de bonnes choses.»

Au dernier camp de l’équipe, Juulsen avait joué de malchance en subissant une fracture à un pied dès le premier match préparatoire contre les Bruins de Boston à Québec. Il s’est absenté pour presque les deux premiers mois du calendrier, enfilant l’uniforme du Rocket de Laval pour une première fois le 29 novembre.

«Nous aurions probablement vu Noah à Montréal plus rapidement sans cette blessure, a précisé Julien. Nous l’avons toujours eu en haute estime, il faisait partie de nos plans. Même si nous étions dans une course pour les séries, nous n’aurions pas hésité à le rappeler. En l’absence de Shea Weber, il aura la chance de jouer.»