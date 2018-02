Le bâton du «Miracle on Ice» vendu aux enchères

Un collectionneur privé a mis la main aux enchères sur le bâton de Mike Eruzione, buteur décisif du «Miracle on Ice» américain aux Jeux olympiques d’hiver 1980 de Lake Placid, pour la somme de 290 000 dollars américains (367 879 $ CAD), jeudi.

Le collectionneur en question a préféré préserver son anonymat, a rapporté le réseau ESPN. Le bâton qui a servi à marquer ce but historique contre les Soviétiques était rendu disponible par SCP Auctions, une entreprise californienne.

La vente a eu lieu en même temps que le 38e anniversaire du triomphe olympique américain, alors que les Jeux olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang tirent à leur fin en Corée du Sud.

Le bâton est encore enrubanné avec l’adhésif d’origine au bout du manche et autour de la lame. Le nom d’Eruzione y est inscrit et l’ancien capitaine de l’équipe nationale américaine y a inscrit la date de la victoire de 4-3 sur la «Russie» et aussi la mention : «Winning Goal Stick Against Russia», soit le «bâton du but gagnant contre la Russie». Le bâton est également signé par Eruzione avec la mention «1980 Gold».

Fortement négligés lors du tournoi de hockey olympique masculin en 1980, les Américains d’Eruzione avaient marqué le but vainqueur avec 10 minutes à jouer dans cette rencontre de la ronde des médailles face aux Soviétiques. Le descripteur Al Michaels avait posé la question : «Do you believe in miracles?», tandis que les secondes s’égrenaient au cadran. Les États-Unis avaient ensuite continué leur improbable route vers l’or à Lake Placid.