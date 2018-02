La publication troublante de Jonathan Martin

Intimidé par d’anciens coéquipiers des Dophins de Miami en 2013, Jonathan Martin a publié une troublante photo sur les réseaux sociaux, vendredi, ce qui a provoqué la fermeture de son ancienne école secondaire de Harvard-Westlake en banlieue de Los Angeles et lui a valu d’être détenu et interrogé par la police, a rapporté la chaîne américaine ABC.

L’ancien joueur de ligne offensive de la National Football League (NFL) a publié une photo d’une carabine et de munitions dans une histoire Instagram attriquée de la déclaration : «Quand tu es victime d’intimidation et un lâche, tes options sont le suicide ou la revanche.»

Richie Incognito et Mike Pouncey, reconnus parmi ceux qui ont harcelé Martin lors de son séjour en Floride, mais aussi James Dunleavy et T.J. Taylor, d’anciens élèves de Harvard-Westlake, sont identifiés dans la photo.

