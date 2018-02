Josh Jooris rappelé par les Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline ont rappelé l’attaquant Josh Jooris de leur club-école de la Ligue américaine, les Checkers de Charlotte, vendredi.

L’ailier droit de 27 ans a disputé 30 parties avec les Hurricanes cette saison. Pendant son passage dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a amassé trois buts et trois mentions d’aide. En cinq sorties avec les Checkers, il a obtenu trois points.

En plus de celui des Hurricanes, Jooris a porté l’uniforme des Flames de Calgary, des Rangers de New York et des Coyotes de l’Arizona depuis le début de sa carrière. En 203 parties dans la LNH, il a amassé 55 points, dont 23 buts.