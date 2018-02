Jean Pascal déclaré non coupable

Le boxeur Jean Pascal n’aura plus à se défendre devant la cour criminelle, puisque les accusations de voies de fait armée et de menaces de mort envers une adolescente qui pesaient contre lui ont été abandonnées.

Le pugiliste de 35 ans s’est brièvement présenté au palais de justice de Saint-Jérôme, jeudi avant-midi. À la demande de la Couronne, un arrêt des procédures a été prononcé.

«Mon client est satisfait et soulagé que la vérité soit sortie et que ce soit terminé, a indiqué Me Didier Pietropaolo, l’avocat de Jean Pascal. Il pourra désormais tourner la page.»

Les accusations avaient été déposées en avril dernier et une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler l’identité de la plaignante.