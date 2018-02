Jean-François Bérubé signe son premier gain de la saison

Le gardien québécois Jean-François Bérubé a enregistré sa première victoire de la saison dans la Ligue nationale de hockey en repoussant 42 rondelles, vendredi, pour permettre aux Blackhawks de vaincre les Sharks de San Jose par le pointage de 3-1, à Chicago.

Bérubé a obtenu son premier départ de la saison devant le filet des Blackhawks, lui qui était venu en relève à Anton Forsberg, le 6 décembre.

Un autre Québécois a contribué à la victoire de la formation de l’Illinois, alors qu’Anthony Duclair a récolté deux mentions d’aide.

L’attaquant Nick Schmaltz et le défenseur Jan Rutta ont également eu leur mot à dire dans le triomphe en terminant la soirée avec un but et une aide chacun.

Artem Anisimov a réussi le troisième but des Hawks dans un filet désert.

La réplique des Sharks est venue du bâton de Timo Meier, qui a réussi son 15e de la saison.

Devant le filet des Sharks, Martin Jones a cédé deux fois sur 35 lancers pour encaisser la défaite.