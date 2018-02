«J'aime nos chances» - Derick Brassard

Échangé aux Penguins par les Sénateurs vendredi soir, l’attaquant Derick Brassard se retrouve dans un environnement qu’il connaît bien.

«Les Penguins, c'est une équipe que j’ai affrontée en séries dans les quatre dernières années (...) donc je les connais assez bien, je sais où je m'en vais», a-t-il mentionné, en entrevue à «Dave Morissette en direct».

Parmi les joueurs des Penguins, Brassard connaît bien Carl Hagelin, avec qui il a évolué lorsqu’il portait les couleurs des Rangers de New York, et Kristopher Letang, qu’il a côtoyé et affronté tout au long de sa carrière.

Tout de même, le Québécois ressent un petit pincement au cœur à l’idée de quitter Ottawa, sa région natale.

«Je quitte la maison (...) ça me fait un peu de peine», a-t-il mentionné.

«Mais j'ai la chance d'aller rejoindre l'équipe qui a gagné les deux dernières coupes, et ça c’est excitant», a-t-il poursuivi.

Joueur de centre, Brassard sait bien qu’à cette position, il y a un certain Sidney Crosby et un certain Evgeni Malkin devant lui dans l’organigramme chez les Penguins. Par contre, il pourrait se retrouver avec l’excellent Phil Kessel à ses côtés.

«Quand tu regardes leur alignement en avant, c'est sûr que (jouer avec Kessel) vient chercher mon attention», a-t-il avoué.

«Si j'ai la chance de jouer avec Kessel, qui a une année incroyable, ça va faire plaisir», a-t-il soutenu, en précisant qu’il s’accommodera bien des joueurs avec lesquels il sera jumelé, peu importe qui ils sont.

«J'aime nos chances, je vais essayer d'amener de l'énergie et on devrait avoir du succès dans les séries.»

Crosby élogieux

«Pour l'avoir affronté, il est responsable défensivement et difficile à affronter, mais il peut aussi produire offensivement», a mentionné le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, au sujet de son nouveau coéquipier.

«Peu importe où ils vont le mettre dans la formation, ce sera une bonne place.»

Patric Hornqvist en est un autre qui ne tarissait pas d'éloges au sujet de Brassard.

«C'est tout un joueur. Il est bon des deux côtés de la patinoire. Il est fort en avantage numérique. (...) Il va bien cadrer dans notre vestiaire», a-t-il souligné dans des propos rapportés par le compte Twitter des Penguins.