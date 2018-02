Et les JO 2022? «Je ne sais pas», dit Bettman

Tandis que le tournoi olympique de hockey masculin approche sa conclusion en l’absence des vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux Jeux d’hiver 2018 de Pyeongchang, Gary Bettman n’a pas changé sa position quant à la participation des joueurs professionnels à la compétition.

Le commissaire est toujours réticent à permettre aux joueurs de la LNH de participer aux JO 2022 à Pékin.

«Je ne sais pas si nous voulons aller en Chine, a déclaré Bettman vendredi à Boston dans le cadre de la conférence Sloan Sports Analytics de l’Institut technologique du Massachusetts (MIT). Les Jeux olympiques sont au milieu de la saison...

«Notre ligue disparaît de la surface de la Terre (pendant les Jeux) et cela perturbe incroyablement notre saison.»

"I don't know if we want to go to China,” —NHL commissioner Gary Bettman on the 2022 Winter Games. https://t.co/YPlNuIzTnM