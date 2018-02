Des dernières heures difficiles pour le Canada

Les athlètes canadiens ont mordu la poussière à quelques reprises lors de la seconde moitié de la 14e journée officielle des Jeux olympiques de Pyeongchang, vendredi.

En plus de l’étonnante et décevante défaite de 4-3 contre l’Allemagne en demi-finale du tournoi de hockey masculin, le pays a déploré un nouvel échec en curling. L’équipe du skip Kevin Koe ne ramènera pas de médaille à la maison, tout comme la formation féminine de Rachel Homan.

Au cours du duel face aux Suisses pour l’obtention du bronze, les représentants de l’unifolié n’ont jamais été en contrôle de la situation et ont subi un revers de 7-5. Depuis le retour de ce sport aux Jeux, soit à Nagano en 1998, jamais le Canada n’avait été écarté du podium, et ce, autant chez les hommes que chez les femmes.

Du côté du patinage de vitesse longue piste, les trois Canadiens en action ont conclu hors du top 10. Alexandre St-Jean, Vincent de Haître et Laurent Dubreuil ont fini dans l’ordre 11e, 19e et 25e de cette compétition remportée par le Néerlandais Kjeld Nuis.

Par ailleurs, le Canada a encore fini loin des meneurs en biathlon. Cette fois, Christian et Scott Gow, Macx Davies et Brendan Green ont pu montrer leur savoir-faire au relais masculin 4 x 7,5 km et ont pris le 11e rang avec un retard de plus de cinq minutes. Les Suédois ont triomphé, devant les Norvégiens et les Allemands.

Quelques médailles

Auparavant, la délégation canadienne a pu applaudir les exploits de la patineuse artistique Kaetlyn Osmond, médaillée de bronze chez les femmes. Elle a conservé sa troisième place acquise lors du programme court pour conclure avec 231,02 points. Les athlètes russes Alina Zagitova (239,57) et Evgenia Medvedeva (238,26) l’ont devancée.

Pour sa part, Gabrielle Daleman s’est contentée de la 15e place en vertu d’un cumulatif de 172,46.

La médaille d’Osmond s’ajoutait à celles d’or et d’argent de Kelsey Serwa et de Brittany Phelan en ski cross féminin.