CH : Le retour des sourires

En venant à bout des Rangers, le Canadien est parvenu à mettre un terme à une séquence de six revers.

Certains ne rateront pas l’occasion de noter qu’Alain Vigneault avait laissé de côté quelques-uns de ses gros piliers. Toutefois, avec la saison que connaît le Canadien, chaque moment de bonheur est bienvenu.

«Ça faisait un bout de temps que je n’avais pas vu les gars sourire, a fait remarquer Brendan Gallagher, à son retour au vestiaire. Il y a des rencontres qu’on ne méritait pas de gagner, d’autres où on aurait mérité un meilleur sort. C’est plaisant pour ce groupe d’obtenir une victoire. Peu importe ce qui s’est passé cette année, c’est le genre de sentiment pour lequel on joue.»

Fidèle à son habitude, Gallagher a mené la voie pour ses coéquipiers. Il fut à l’origine du but de Tomas Plekanec, le premier de la rencontre.

«Plusieurs joueurs ont très bien joué ce soir (jeudi). Plus souvent nous le ferons, plus heureux nous serons», a-t-il ajouté.

Danault se sacrifie

Phillip Danault en est un autre dont les bonnes habitudes de travail sont reconnues match après match. Jeudi soir, en fin de troisième engagement, il n’a pas hésité à bloquer un tir. Un sacrifice qui lui a permis de clouer le cercueil des visiteurs grâce à un but dans un filet désert.

En raison de la mésaventure qui lui a fait rater 15 matchs, on aurait pu croire que l’attaquant serait plus craintif à se placer devant la trajectoire d’un tir.

«Je voulais me remettre dedans rapidement. Ça m’a enlevé la peur de jeter devant un lancer», a indiqué Danault, tout de même atteint à une main sur la séquence.

«Je suis correct. Ça ne m’a pas frappé à la tête», a-t-il déclaré en rigolant.

Deux gros morceaux

Cette victoire de 3-1 fut assombrie par l’annonce, au cours de l’après-midi, des pertes de Shea Weber (pour le reste de la saison) et de Carey Price (pour une durée indéterminée). Deux autres éléments à ajouter à l’adversité que le Canadien a rencontrée tout au long de cette difficile campagne.

«Le plus important, c’est que Shea revienne en santé la saison prochaine, a soutenu Gallagher. Il va prendre soin de lui, recevoir les traitements nécessaires et redevenir le bon Shea Weber que nous connaissons. Je n’ai aucun doute là-dessus.»

Une opinion partagée par Danault.

«Ce sont deux gros morceaux du casse-tête. Ça fait mal, mais je crois que c’est la bonne chose à faire pour Webby. Puisque faire les séries devient de plus en plus difficile, il est mieux de subir cette opération maintenant et être prêt pour la prochaine saison.»