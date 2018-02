Cette semaine dans l’univers de la WWE : Seth Rollins, en mode Elimination Chamber

Publié aujourd'hui à 19h09

Mis à jouraujourd'hui à 19h37

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine au match de type challenge. Quel match ce fut, principalement entre Rollins et Reigns et entre Rollins et Cena. Seth a vraiment été le MVP de ce combat, qui a marqué l’histoire en plus en durant tout près de deux heures. Il est vraiment en mode Elimination Chamber. Une super idée de la part de la WWE. Chapeau!

Le « KO » de la semaine

Je donne mon « KO » de la semaine à la défaite de Johnny Gargano dans un match où sa carrière à NXT. Rarement les stipulations de ce genre sont respectées, la plus belle preuve est que Gargano lutte ce week-end en Ontario. Et il serait très surprenant qu’il n’y ait pas de combat entre Gargano et son ancien ami Tommaso Ciampa. Bref, il est rare que je n’aime pas ce que je vois à NXT, mais là c’est le cas.

Ce que vous devez savoir

Le match de type challenge (gauntlet) que Braun Strowman a remporté était le plus long match de l’histoire de Raw avec 1h 53 minutes et 32 secondes. Rollins a battu tour à tour Reigns et Cena, mais après avoir passé près d’une heure dans l’arène, s’est avoué vaincu contre Elias. Balor a défait Elias pour ensuite plier l’échine contre le champion Intercontinental. À la toute fin, Strowman a détruit...et redétruit Le Miz dans un match qui fut somme toute très bon.

Vidéo de la semaine

Un regard sur celle qui signera officiellement son contrat ce dimanche, « Rowdy » Ronda Rousey! À voir, surtout pour ceux qui doutent!

Tweet de la semaine

«Double J» Jeff Jarrett au Temple!

Résultats rapides

