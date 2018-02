Canadien : Un regard vers le futur

Claude Julien demeure hésitant à dire qu’il dirigera plus son équipe avec l’optique de bâtir l’avenir. Il conserve son éternel discours : vivre dans le présent et penser à la prochaine rencontre. Mais dans les faits, il place déjà des pions dans un horizon à plus long terme.

Avec la confirmation de l’absence de Shea Weber jusqu’à la fin de la saison et l’échange de Jakub Jerabek aux Capitals de Washington, Julien a remodelé ses duos à la ligne bleue lors de la visite des Rangers de New York, alias le Wolf Pack de Hartford, jeudi, au Centre Bell.

Le CH a misé sur la jeunesse en plaçant Victor Mete à la gauche de Jeff Petry et Noah Juulsen à la droite de Karl Alzner. Il y avait donc un défenseur de 19 ans et un autre de 20 ans au sein du top quatre à la ligne bleue.

«C’est un regard vers le futur quand tu vois Mete et Juulsen parmi le groupe des quatre premiers défenseurs, a noté Alzner. Mais c’est aussi à l’image de la LNH. Les jeunes remplissent des rôles clés plus rapidement dans leur carrière. Claude ne m’a pas demandé de servir de mentor, mais je comprends aussi mon rôle. J’ai déjà aidé de plus jeunes défenseurs dans la LNH.»

«Quand tu te retrouves loin d’une place en séries, tu dois penser au futur, a poursuivi Alzner. Il faut donner une chance à des jeunes et je comprends que l’organisation voudra les voir. Nous voulons être bons dans le futur. Avec le retour en santé de Weber l’an prochain, nous aurons une bonne brigade.»

Une étape à la fois

En conférence de presse à la veille du match contre le Lightning de Tampa Bay à Montréal, Julien a gardé un discours prudent.

«On voit beaucoup de choses et on soupçonne que ça pourrait arriver (voir Mete et Juulsen dans le top quatre). Mais contre les Rangers, nous avions priorisé un équilibre entre un jeune et un vétéran. Il faut encore bâtir des choses. Noah a joué un très bon premier match, mais ça reste juste une rencontre. Il faut se donner du temps pour avoir une bonne évaluation.»

«Dans le cas de Mete, nous remarquons une amélioration dans son jeu depuis le début de la saison, a enchaîné l’entraîneur en chef. C’est encourageant. Je ne peux toutefois pas prédire à quoi ressemblera la direction de l’équipe dans le futur.»

Mete, un choix de quatrième tour au repêchage de 2016, se dit maintenant mieux armé pour camper un rôle important.

«Mentalement, je suis plus prêt pour ce type de rôle, a expliqué l’Ontarien. J’ai maintenant joué 45 matchs dans la LNH et j’ai appris de mon expérience en compagnie de Shea Weber en début de saison. Petry est un bon défenseur, je suis heureux de me retrouver à sa gauche. Je devrai maintenant maintenir le rythme pour rester à ses côtés.»

Si les Rangers n’avaient rien d’une grande équipe et s’il faut encore patienter avant de connaître le réel potentiel de Juulsen, il faut reconnaître qu’il a gagné des points à ses débuts dans la grande ligue.

«À mon premier match, j’avais gardé les choses très simples et je n’avais pas la confiance de Noah, a mentionné Alzner. Il y a eu plusieurs sorties classiques de mon territoire par la bande. Je n’étais pas aussi calme. J’avais joué mon premier match contre les Thrashers d’Atlanta. Ça fait longtemps ! (2008-2009)»

Shaw se rapproche

À l’infirmerie depuis le 15 janvier en raison d’une blessure au bas du corps, Andrew Shaw a renoué avec ses coéquipiers à l’entraînement. Il patinait au sein d’un cinquième trio avec Logan Shaw et Ales Hemsky.

«Je ne jouerai pas contre le Lightning, a précisé Shaw. J’ai encore besoin d’un peu de temps puisque j’ai été malade cette semaine à mon retour de Philadelphie. Je veux revenir quand je serai à 100 %. Ça ne devrait plus être trop long.»