Biathlon : le Canada hors du top 10

Le quatuor canadien a pris le 11e rang du relais masculin 4 x 7,5 kilomètres de biathlon, vendredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le groupe de Christian et Scott Gow, de Macx Davies et de Brendan Green a conclu l’épreuve avec un temps de 1 h 20 min 56,8 s, accusant un retard de 5:40,3 sur les Suédois. Ceux-ci ont décroché l’or en 1:15:16,5, tandis que les Norvégiens (1:16:12,0) et les Allemands (1:17:23,6) ont complété le podium.

La course comprenait 18 pays. L’unifolié n’a jamais remporté de médaille olympique en biathlon, outre celles de la Québécoise Myriam Bédard, qui a grimpé trois fois sur le podium.