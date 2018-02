Auston Matthews à l'écart pour «un moment»

Les Maple Leafs de Toronto connaissent beaucoup de succès en ce moment. Leurs efforts pour rattraper les Bruins de Boston au deuxième rang de la section Atlantique pourraient toutefois être ralentis par une blessure à un de leurs joueurs les plus importants, Auston Matthews.

Le joueur de centre allait se soumettre à un examen d’imagerie par résonance magnétique vendredi. L'entraîneur-chef Mike Babcock a confirmé que la vedette était incommodée par une blessure à une épaule.

Matthews a aidé les siens à défaire les Islanders de New York 4-3, jeudi, en forçant la tenue de la prolongation avec un but en fin de troisième période. Il a toutefois quitté la rencontre quelques instants plus tard, après avoir été mis en échec par Adam Pelech et Cal Clutterbuck.

Le premier choix du repêchage de 2016 s’est déjà absenté deux fois au cours de la campagne. Il a raté quatre matchs en novembre à cause d’une blessure au dos et six en décembre en raison d’une commotion cérébrale.

En 53 sorties cette saison, Matthews a récolté 28 buts et 22 mentions d’aide pour 50 points.

Les Leafs ont un point de retard sur les Bruins. La formation torontoise a toutefois disputé cinq matchs de plus que sa rivale de section. Les deux équipes croiseront le fer samedi à Toronto.