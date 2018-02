Anthony Davis veut rester, mais pas à tout prix

Anthony Davis demeure loyal envers l’équipe qui l’a repêché premier au total en 2012, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, qui se nommaient encore les Hornets à l’époque. Il ne ferme toutefois pas la porte à l’idée de se joindre éventuellement à une formation plus compétitive si la seule organisation qu’il a connue jusqu’ici ne parvient pas à s’améliorer.

«Nous avions une bonne saison avant la blessure à DeMarcus Cousins, a-t-il indiqué au "Times-Picayune". Je pense que nous aurions pu accomplir beaucoup de choses. Je suis ici jusqu’en 2021 et je prendrai une décision par la suite. Je n’ai pas l’intention de partir dans les prochaines années.»

«J’ai toujours dit que je voulais rester ici et c’est encore vrai, a-t-il ajouté. Quand mon contrat sera rendu à échéance, je penserai à ce que je veux faire.»

L’influence de Kevin Garnett

Davis, dont le contrat de cinq ans d’une valeur de 127 millions $ prendra fin au terme de la campagne 2020-2021, a tenu à préciser sa pensée après avoir reconnu au réseau ESPN avoir été frappé par des propos de Kevin Garnett.

L’ancien joueur-étoile a dit regretter ne pas avoir demandé un échange à une équipe de premier plan plus tôt dans sa carrière. Davis a indiqué au réseau sportif américain que cette affirmation l’avait fait réfléchir.

En cinq saisons complètes avec les Pelicans, Davis n’a participé aux séries de la NBA qu’une fois. L’équipe avait été éliminée au premier tour par les Warriors de Golden State.

Il souhaite gagner

La formation de la Louisiane semblait en excellente position cette saison avant qu’une blessure au tendon d’Achille ne mette fin à la campagne de Cousins, l’autre vedette des Pelicans, à la fin du mois de janvier.

«À un certain moment, tu veux gagner, a affirmé Davis. Je sens que l’organisation essaie de mettre les bons éléments en place pour y arriver. La direction fait du meilleur travail. J’ai l’impression que nous allons dans la bonne direction. Je vais prendre les choses une année à la fois et voir où on s’en va.»