Ales Hemsky à l'entraînement

On l'avait oublié, celui-là.

Ales Hemsky, sur le carreau à cause des symptômes d'une commotion cérébrale, était à l'entraînement avec les Canadiens de Montréal, vendredi.

L'attaquant tchèque n'a disputé que sept rencontres dans l'uniforme du Tricolore jusqu'à maintenant dans le cadre de sa première saison à Montréal.

Hemsky était apparu à l’entraînement en janvier. Le Tchèque de 34 ans, qui n’a récolté aucun point, est à l'écart du jeu depuis le 20 octobre dernier.

L'ancien des Oilers d'Edmonton, des Stars de Dallas et des Sénateurs d'Ottawa, connu lors de ses meilleures années pour ses grandes habiletés en maniement de rondelle, est titulaire d'un contrat d'un an et 1 million $, signé avec le CH à titre de joueur autonome.

Par ailleurs, l'attaquant québécois Phillip Danault, récemment revenu au jeu après s'être remis lui aussi d'une commotion cérébrale, n'a pas participé à la séance.

Après l'entraînement, l'entraîneur-chef Claude Julien a indiqué que le gardien Antti Niemi serait devant le filet pour le match contre le Lightning de Tampa Bay, samedi.

La formation des Canadiens à l’entraînement

ATTAQUANTS



Pacioretty – Drouin – Lehkonen

Byron – Plekanec – Gallagher

Galchenyuk – de la Rose – Hudon

Deslauriers – Froese – Carr



DÉFENSEURS

Mete – Petry

Alzner – Juulsen

Morrow – Benn/Schlemko



GARDIENS



Niemi

Lindgren