Sept joueurs des Golden Knights ont trouvé le fond du filet et Vegas a défait les Flames 7-3, mercredi à Vegas.

Reilly Smith, Ryan Carpenter, Erik Haula, Alex Tuch et Luca Sbisa ont tous récolté un but et une passe.

Avec cette victoire, les Golden Knights ont maintenant 84 points au classement, soit un record pour une équipe d’expansion à sa première saison. Les Panthers de la Floride avaient récolté 83 points lors de leur première campagne en 1993-1994.