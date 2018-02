Steven Butler retrouvera Jaime Herrera au Casino

Le boxeur québécois Steven Butler croisera le fer avec l’Américain Jaime Herrera pour la deuxième fois de sa carrière lors du combat principal d’un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), le 31 mars au Casino de Montréal.

Dans le cadre de ce duel pour le titre Intercontinental des poids super-mi-moyens de l'International Boxing Organization (IBO), Butler (22-1-1, 19 K.-O.) tentera de faire oublier un verdict nul par décision majoritaire livré à Herrera (15-5-1, 8 K.-O.) le 20 juin 2015 au Centre Bell. Celui-ci s’est aussi mesuré à quelques-uns des meilleurs boxeurs de sa catégorie, dont Frank Galarza (18-2-2, 11 K.-O.).

«Ma nulle contre Herrera est la première tache que j'ai eue à ma fiche et ça n'aurait jamais dû arriver. C'est donc quelque chose que je souhaitais régler et qui est personnel. J'ai beaucoup évolué depuis et me suis grandement amélioré en tant que boxeur. Je compte bien le démontrer le 31 mars et vous garantis que je ne repartirai pas sans la ceinture», a indiqué Butler dans un communiqué d’EOTTM.

«Steven nous demandait ce combat depuis quelque temps et ça cadrait parfaitement avec la courbe de développement que son équipe et moi avons prévue pour lui. Il s'agit d'une étape importante à franchir en vue des défis qui se dresseront devant lui face à l'élite de sa division. Nous sommes persuadés que l'issue du duel sera complètement différente cette fois-ci», a ajouté le président d'EOTTM, Camille Estephan, en précisant qu'une victoire pourrait permettre à son protégé de se hisser dans le top 15 mondial.

Autres confrontations

Au total, neuf combats seront présentés lors de cet événement. Le champion WBO International des poids mi-moyens, Custio Clayton (13-0-0, 9 K.-O.), Batyr Jukembayev (11-0-0, 9 K.-O.), Ablai Khussainov (7-0-0, 5 K.-O.), Raphael Courschesne (1-0), Andranik Grigoryan (4-1-0, 1 K.-O.), Artur Ziatdinov (3-0-0, 3 K.-O.), Erik Bazinyan (17-0-0, 12 K.-O.) ainsi qu'Adam Braidwood (11-1-0, 10 K.-O.) prendront également part au gala.

D’ailleurs, celui-ci affrontera Simon Kean en juin si tout va comme prévu.

«Nous travaillons très fort afin de mettre sur pied les combats que nos partisans réclament et sommes donc très heureux d'officialiser le duel opposant Simon Kean à Adam Braidwood. [...] Dans cette optique, il était logique de permettre à Adam de se faire connaître davantage du public québécois en participant préalablement à l'un de nos événements», a précisé Estephan.

«Je vous promets que je me battrai avec hargne et laisserai tout ce que j'ai dans le ring afin de donner un bon spectacle aux partisans. Kean est présentement au premier rang chez les poids lourds au Canada et j'ai l'intention de le déclasser et de lui passer le K.-O.», a dit Braidwood à propos de Kean.