Rebecca Marino poursuit son travail de démolition

La Canadienne Rebecca Marino a sèchement battu la Roumaine Cristina Dinu en deux manches de 6-1 et 6-2, jeudi, dans un match de deuxième tour au tournoi ITF d’Antalya, en Turquie.

La gagnante a passé 61 petites minutes sur le court, le temps de lessiver la deuxième tête de série de la compétition et 333e joueuse mondiale. Elle tente de décrocher un quatrième titre en autant de semaines au même endroit.

Marino a dominé 4-0 au chapitre des as et 64-40 pour le total de points remportés. Elle a réalisé quatre bris en neuf occasions et a sauvé les deux balles de bris auxquelles elle a fait face.

En quart de finale, l’Ontarienne affrontera l’Américaine Catherine Harrison ou la Slovène Nina Potocnik.