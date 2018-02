Piette, Jackson et la cohabitation

Après un mois de camp d'entraînement, dont trois semaines à l'étranger, l'Impact de Montréal commence à être dangereusement prêt à entamer la saison.

Voyez le reportage de Nicolas A. Martineau dans la vidéo, ci-dessus.

Mais l’effectif a surtout hâte de retrouver le cours de la vie normale. Parce que trois semaines dans un hôtel, ça peut être long.

Trente-et-un joueurs de l'Impact ont été invités au camp d'entraînement. En plus des entraîneurs, des thérapeutes, des responsables des communications, tout le monde doit absolument partager une chambre plutôt exiguë, que ce soit Petrasso et Edwards, Piette et Jackson ou Balbinotti et Choinière.

Mais ça ne semble pas déranger tous les joueurs. Prenons la chambre 322 d’un hôtel de St. Petersburg, en Floride, par exemple.

«Je vais être dans mon lit avec la noirceur et lui, il aime ça avoir les lumières. C'est un peu fatigant des fois, donc on s'entend pas toujours là-dessus. Sinon, on est deux gars quand même assez simples», raconte Samuel Piette.

Si la colocation contribue assurément à tisser des liens, les repas, eux, permettent d'unir le groupe. Lors des déjeuners, dîners et soupers, les joueurs et les entraîneurs mangent tous ensemble. Et pas question d'avoir les yeux rivés sur le téléphone cellulaire.

Ce long camp préparatoire, loin de la famille et des amis, achève. Dimanche, l'Impact rentre à la maison pour se préparer pour le premier match de la saison 2018.

Tout le monde aura droit à cinq petites nuits avec les leurs avant de retrouver leurs chambreurs habituels, à Vancouver, ou les attendent les Whitecaps.