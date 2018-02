Marc Bergevin épierait encore le Wild

Accompagné de son adjoint Scott Mellanby, le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin épierait un deuxième match du Wild du Minnesota en près de deux semaines, jeudi soir, à St. Paul.

C'est ce que rapporte le journaliste Michael Russo (The Athletic), qui a indiqué sur Twitter que le Tricolore discuterait avec «plusieurs équipes dans la section Centrale».

#canadiens GM Marc Bergevin and lieutenant Scott Mellanby once again at #mnwild game

Hearing #canadiens talking to a lot of teams in the Central, not just #mnwild. Guys with term, so trades could wait til the summer, too. Not necessarily by Monday.