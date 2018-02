LNH 360 : les Golden Knights fracassent deux records

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 22 février 2018.

RÉSULTATS (équipe locale en majuscule)

CHICAGO 3, Ottawa 2 (Fus.)

ANAHEIM 2, Dallas 0

VEGAS 7, Calgary 3

LES GOLDEN KNIGHTS FRACASSENT DEUX RECORDS

Les Golden Knights de Vegas ont marqué sept buts pour la première fois de leur histoire, mercredi. Cette victoire de 7-3 aux dépens des Flames de Calgary a permis à la formation du Nevada de reprendre le premier rang du classement général de la LNH. Vegas a maintenant récolté 84 points (40-16-4) depuis le début de la saison. C’est le plus haut total pour une équipe d’expansion dans l’histoire du circuit Bettman, alors qu’il reste encore 22 matchs à disputer d’ici la fin du calendrier régulier.

* Les Golden Knights ont également récolté une 23e victoire à domicile cette saison ce qui constitue également une première pour une équipe d’expansion. Seulement deux autres formations ont également récolté 23 victoires à domicile depuis le début de la saison, soit les Jets et les Penguins.

* Marc-Andre Fleury (28 arrêts) présente une fiche de 20-7-2 cette saison. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2.10 GAA, un pourcentage d’efficacité de .930 et a amassé deux jeux blancs. Fleury franchit le cap des 20 victoires en une saison pour la 10e fois de sa carrière. Seuls deux autres gardiens actifs ont également réalisé l’exploit : Henrik Lundqvist (13) et Roberto Luongo (12).

* Reilly Smith (1 but, 1 aide) a marqué 20 buts pour la troisième fois de sa carrière et est devenu le cinquième joueur des Golden Knights à franchir ce cap après William Karlsson (31), James Neal (24), Erik Haula (23) et Jonathan Marchessault (21).

UN JEU BLANC DE RYAN MILLER PROLONGE LA SÉQUENCE DES DUCKS

Ryan Miller a repoussé 41 rondelles pour permettre aux Ducks de signer une quatrième victoire consécutive. Anaheim se retrouve maintenant au troisième rang de la division Pacifique, un point derrière les Sharks de San Jose.

* Miller a effectué 40 arrêts dans un jeu blanc pour la troisième fois de sa carrière.

LES BLACKHAWKS ONT RAISON DES SÉNATEURS AU 1600E MATCH DE QUENNEVILLE

Nick Schmaltz a marqué le but gagnant lors de la septième ronde des tirs de barrage pour permettre aux Blackhawks de l’emporter face aux Sénateurs. Il s’agissait du 1600e match de l’entraîneur-chef Joel Quenneville. Il est devenu seulement le troisième entraîneur de l’histoire à atteindre ce cap en compagnie de Scotty Bowman (2141) et Al Arbour (1607).

À L’AFFICHE CE SOIR

19H00 – Islanders @ Maple Leafs

19H00 – Wild @ Devils

19H00 – Blue Jackets @ Flyers

19H30 – Rangers @ Canadiens

19H30 – Lightning @ Sénateurs

19H30 – Sabres @ Red Wings

19H30 – Capitals @ Panthers

20H00 – Sharks @ Predators

21H00 – Avalanche @ Oilers

21H00 – Flames @ Coyotes

22H30 – Stars @ Kings