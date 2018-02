Les Raptors en terrain inconnu

Les Raptors de Toronto entament la dernière portion de la saison de la NBA dans une position qui leur est peu familière: favoris de l’Association Est.

Après une semaine de pause en raison de la présentation du match des étoiles, la formation ontarienne reprendra l’action vendredi en accueillant les Bucks de Milwaukee.

Avec 25 matchs à disputer cette saison, les Raptors occupent le premier rang dans l’Est, deux matchs devant les Celtics de Boston. S’ils gardent le rythme, ils pourraient finir au sommet de l’Association pour la première fois de leur histoire.

Cela dit, l’entraîneur-chef Dwane Casey est loin de tomber dans la complaisance. «Notre fiche indique que nous sommes premiers dans l’Est, mais je ne vais pas me mettre à dire que nous sommes la meilleure équipe», a-t-il affirmé au «Toronto Star».

Direction grande finale?

Selon les plus récentes projections du site d’analyse statistique du réseau ESPN, Five Thirty Eight, les Raptors ont 51 % de chances de participer à la finale de la NBA, le plus haut pourcentage de la ligue. Les Rockets de Houston sont toutefois favoris pour l’emporter (34 %), devant les Warriors de Golden State (22 %) et les Raptors (20 %).

Casey se félicite d’être dans cette position avantageuse sans avoir eu à faire de coups d’éclat sur le marché des transactions ou des joueurs autonomes. «Ce n’est pas comme si nous étions allés chercher un joueur-vedette, a dit l’entraîneur au site de la NBA. Nous avons réussi de manière naturelle, en développant nos jeunes joueurs. Il y a beaucoup de joueurs dans la ligue qui s’organisent pour jouer ensemble, ajoutant toujours plus de superstars.»

DeMar DeRozan est l’un de ces produits locaux. L’arrière, qui prenait part au match des étoiles pour une quatrième année de suite le week-end dernier à Los Angeles, est en train de connaître sa meilleure saison en carrière.

En compagnie de Kyle Lowry, il tentera de mener les Raptors à une première finale de la NBA. Pour y arriver, la troupe torontoise devra fort probablement se frotter à LeBron James et aux Cavaliers de Cleveland. Les Cavs connaissent une saison en deçà des attentes, mais il faut remonter à 2009-2010 pour trouver une équipe championne de l’Est qui ne comptait pas sur les services de James.