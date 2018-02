Les Olympiques poursuivent sur leur lancée

À Bathurst, les Olympiques de Gatineau ont prolongé à neuf leur séquence de matchs avec au moins un point, jeudi, en prenant la mesure du Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 4-2.

En l’emportant, les Olympiques ont stoppé à six la série de parties avec au moins un point du Titan.

Olivier Plourde a enfilé le but de la victoire en milieu de deuxième période. Il s’agissait de son deuxième but en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Charles-Antoine Roy, Anthony Beauchamp et Shawn Boudrias, ce dernier dans un filet désert, ont été les autres marqueurs pour les Olympiques.

Jordan Maher et German Rubtsov ont assuré la réplique pour les favoris de la foule.

Devant le filet, Tristan Bérubé a mérité la victoire grâce à 37 arrêts alors que son vis-à-vis Joseph Murdaca a cédé trois fois sur 26 lancers.

Pierre-Olivier Joseph s’illustre

À Saint John, Pierre-Olivier Joseph a inscrit deux buts dans la victoire de 6-3 des Islanders de Charlottetown face aux Sea Dogs.

Joseph a touché la cible à deux reprises au cours de la période médiane. Il a inscrit le but gagnant lors d’un avantage numérique.

Hunter Drew s’est lui aussi illustré en comptant un but et en amassant deux mentions d’aide.

Daniel Hardie, Olivier Desjardins et Nikita Alexandrow ont été les autres marqueurs pour les Islanders.

Du côté des Sea Dogs, Cole Reginato, Kevin Mason et Alexis Girard ont fait bouger les cordages.

Devant le filet des visiteurs, Dakota Lund-Cornish a bloqué 28 tirs. Son vis-à-vis, Matthew Williams a cédé six fois sur 39 lancers.