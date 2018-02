Le purgatoire de Xavier Ouellet prend fin

Le défenseur des Red Wings de Detroit Xavier Ouellet effectuera une rare présence sur la patinoire à l’occasion du match de jeudi contre les Sabres de Buffalo et il espère ne plus demeurer sur le carreau trop longtemps.

Le Québécois a disputé 36 rencontres cette saison et seulement une des 11 dernières des siens. Il a inscrit quatre mentions d’aide et conservé un différentiel de -2.

«Personnellement, j’ai trouvé ça difficile, a-t-il commenté en avant-midi, sur le site des Wings. Je pense que chaque athlète veut jouer et contribuer aux succès de son équipe. Donc, ce n’était pas plaisant de rester assis sur la galerie durant une longue période. Ce fut dur mentalement, mais j’imagine que ça partie du sport. Je dois travailler sur moi-même, ce que j’ai fait. J’ai continué de travailler fort au gymnase et sur la glace; ainsi, je me sens bien physiquement. Il s’agit maintenant de retrouver le synchronisme et d’être plus à l’aise avec la rondelle.»

Le nom de Ouellet a été évoqué dans les rumeurs de transaction, mais le principal concerné veut d’abord et avant tout jouer, peu importe l’endroit.

«J’ai 24 ans et je crois que j’ai besoin de jouer. Je suis un Red Wing aujourd’hui et je veux le rester. J’ai travaillé beaucoup pour arriver là où je suis. Ainsi, je cherche une chance de montrer ce que je peux faire et espérons que c’est celle-là», a-t-il ajouté à propos du match de jeudi.

Blashill s’attend à mieux

Pour sa part, l’entraîneur-chef Jeff Blashill estime que l’ancien arrière de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec doit avoir davantage confiance en ses moyens.

«C’est toujours compliqué pour les athlètes ayant été inactifs pendant un bout de temps de revenir et de jouer avec la même assurance. Cependant, c’est ce qu’il doit faire, a-t-il dit. Il a été un bon hockeyeur à plusieurs occasions dans cette ligue. Je crois que les dernières fois, il n’a pas joué avec la même confiance qui est nécessaire pour connaître du succès.»

«Quand il est à son mieux, il accomplit du bon boulot pour effectuer des passes. Il est physique en défense et difficile à affronter», a-t-il poursuivi.