Le Lightning espère garder son effectif intact

Il est devenu difficile d’envisager une transaction majeure du côté du Lightning de Tampa Bay quand le directeur général Steve Yzerman a révélé jeudi au Tampa Bay Times qu’il préfère préserver son effectif actuel.

Le nom d’Erik Karlsson a fait surface dans des rumeurs liant le défenseur-vedette des Sénateurs d’Ottawa à la formation floridienne, mais la déclaration d’Yzerman a de quoi refroidir les ardeurs de ceux qui attendent une transaction monstre avant le 26 février.

Échangé aussi récemment que l’été dernier quand les Canadiens ont attiré l’attaquant québécois Jonathan Drouin à Montréal, le défenseur Mikhail Sergachev ne devrait pas changer d’adresse non plus, même si la recrue a ralenti.

«À la date limite des transactions, quand tu essaies d’acquérir des joueurs, les équipes vendeuses veulent habituellement des joueurs plus jeunes, des choix au repêchage et des espoirs, a expliqué le DG. À ce stade-ci, en ce qui concerne les jeunes joueurs de notre équipe, nous voulons les garder et ajouter d’autres morceaux importants à leurs côtés.

«Nous essayons de garder nos joueurs ensemble en espérant améliorer l’équipe.»

Quoi qu’il en soit, le Lightning dispose de tous ses choix au repêchage en banque pour les trois prochaines saisons et quelques excellents espoirs qui ne jouent pas à Tampa Bay. Mais même là, Yzerman semble réticent à se départir des Cal Foote, Taylor Raddysh et autres Brett Howden.

En gros, s’il n’y a rien de suffisamment satisfaisant sur le marché des transactions, le Lightning se «contentera» de son club à 40 victoires en 60 matchs (!) pour tenter de mettre la main sur la deuxième coupe Stanley de son histoire au printemps.