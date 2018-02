Le Canada égale son record de médailles aux Jeux d’hiver

Le doublé des skieuses acrobatiques canadiennes Kelsey Serwa et Brittany Phelan en ski cross, jeudi soir (heure du Québec), à Pyeongchang, a permis au Canada d’égaler son record de médailles remportées aux Jeux d’hiver, enregistré en 2010, à Vancouver.

Avec trois jours à faire aux Jeux de Pyeongchang, le Canada compte maintenant 26 médailles, dont 10 d’or.

La journée de jeudi a été particulièrement fructueuse pour les athlètes canadiens en Corée du Sud avec l’ajout de quatre médailles.

La Québécoise Kim Boutin, au 1000 m, et le relais masculin du 5000 m ont d’abord obtenu l’argent et le bronze en patinage de vitesse courte piste. Tard en journée, la Britanno-Colombienne Kelsey Serwa a décroché le titre olympique en ski cross tandis que sa coéquipière québécoise Brittany Phelan a mis la main sur la médaille d’argent.

D’autres belles performances

La Québécoise d'adoption Valérie Grenier a réalisé une performance étonnante au combiné de ski alpin féminin en terminant sixième. L’athlète de Mont-Tremblant a fini à 2,54 de la gagnante, la Suisse Michelle Gisin (2:20,90). Celle-ci a été accompagnée par Mikaela Shiffrin (+0,97), des États-Unis, et Wendy Holdener (+1,44), aussi de la Suisse, sur le podium.

En ski acrobatique, Noah Bowman et Mike Riddle ont bien fait à l’épreuve de demi-lune avec respectivement les cinquième et sixième rangs, récoltant 89,40 et 85,40 points pour leur meilleure descente. L’Américain David Wise (97,20) l’a emporté, devant son compatriote Alex Ferreira (96,40) et le Néo-Zélandais Nico Porteous (94,40).

Enfin, le quatuor de Rosanna Crawford, Emma Lunder, Julia Ransom et Sarah Beaudry a terminé 10e au relais 4 x 6 km de biathlon féminin. Le Bélarus a triomphé, devant la Suède et la France.

Déception en curling

Par ailleurs, les ennuis des représentants canadiens en curling ont encore fait jaser. Les membres de la formation nationale ont subi une défaite surprenante de 5-3 aux mains des États-Unis en demi-finale. Ainsi, le skip Kevin Koe et ses coéquipiers devront se frotter à la Suisse, au cours de la nuit de jeudi à vendredi, dans le duel pour la troisième place.

Ce résultat décevant s’ajoute à celui de l’équipe féminine de Rachel Homan, qui a conclu la phase préliminaire avec une fiche de 4-5, signifiant son exclusion de la ronde éliminatoire.