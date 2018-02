Charles Hamelin termine avec une médaille de bronze au relais

Charles Hamelin ne fera pas ses adieux aux Jeux olympiques les mains vides. Le vétéran a remporté avec l'équipe canadienne la médaille de bronze du relais de 5000 mètres au dernier jour du patinage de vitesse en courte piste, jeudi au Palais des glaces de Gangneung.

Disqualifié dans les trois épreuves individuelles à ces Jeux, Hamelin a obtenu son cinquième podium olympique en carrière avec la complicité de Charle Cournoyer, Pascal Dion et Samuel Girard. À l'issue de la finale marquée par la chute des Sud-Coréens, la Hongrie et la Chine ont gagné respectivement les médailles d'or et d'argent, laissant la Corée du Sud au pied du podium.

«Quitter avec une médaille, c'est le dernier souvenir que tu gardes. C'est plaisant pour nous de revenir à la maison avec une médaille, tous les gars ensemble. On va célébrer aujourd'hui, ce soir, puis demain, puis après-demain jusqu'à temps de revenir à Montréal», a commenté le patineur de 33 ans. «Cette médaille de bronze, on a le sentiment qu'il s'agit d'une médaille d'or. Le travail qu'on a fait, c'est immense», a partagé Cournoyer, qui avait également gagné le bronze au 500 m aux Jeux de Sotchi d'il y a quatre ans.

Girard quatrième au 500 m

Un peu plus tôt, Girard a dû se contenter du quatrième rang à la finale du 500 m. Défavorisé par la position du quatrième à la ligne de départ, il n'a pas réussi à s'avancer dans le train entièrement asiatique qui le précédait. Le Chinois Dajing Wu, numéro 1 mondial cette saison sur cette distance, a mené la course jusqu'à la fin pour devancer dans l'ordre les Sud-Coréens Daeheon Hwang et Hyojun Lim.

«J’étais content de ma quatrième place et j’ai battu le record canadien, mais c’était une course super rapide», a exprimé Girard, qui avait remporté la médaille d'or au 1000 m samedi dernier.

Ce fut une journée parfaite dans tous les sens pour le Chinois Wu qui a amélioré deux fois le record mondial sur cette distance. Après avoir réussi 39,800 en quart de finale, son chrono de 39,584 en finale a doublement pulvérisé la marque de 39,937 qui appartenait à l'Américain J.R. Celski depuis octobre 2012.