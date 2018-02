L'âcre saveur des tirs de barrage aux Jeux olympiques

Les tirs de barrage font partie du décor des matchs de saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis un bon moment déjà, mais l’issue des matchs d’envergure, soit ceux des séries éliminatoires et de la finale de la coupe Stanley, est décidée en prolongation, peu importe le temps qu’il faut pour déterminer les vainqueurs.

Or, la fusillade a quand même servi de bris d’égalité lors du match le plus prestigieux du monde en hockey féminin, la finale du tournoi olympique des Jeux 2018 de Pyeongchang, jeudi en Corée du Sud. Et les États-Unis ont eu le meilleur sur le Canada.

Noémie Marin ne crie pas à l’injustice et n’exige pas un changement au règlement international mais, clairement, la joueuse des Canadiennes de Montréal et entraîneuse au développement des joueuses de Hockey Canada n’aime pas la façon dont s’est décidé le match ultime.

«En tant que joueuse, ce n’est pas la fin qu’on souhaite, même si c’était un match extrêmement excitant du début à la fin, a expliqué Marin en entrevue avec TVA Sports, jeudi. Une partie d’une telle envergure, il y a des filles qui s’y préparent depuis quatre ans, c’est plus représentatif des équipes quand tu finis à cinq contre cinq.

«Il y a eu une période de 20 minutes à quatre contre quatre. Au pire, on peut faire du trois contre trois avant d’aller en tris de barrage. Du côté des spectateurs, toutes les personnes à l’aréna étaient sur le bout de leur siège sinon debout pour la fin de la rencontre.»

Marie-Philip Poulin et sa bande n’ont toutefois pas à rougir de leur effort : le Canada menait 2-1 avec moins de sept minutes à jouer avant que les redoutables sœurs Lamoureux, Monique avec un but en temps réglementaire et Jocelyne avec son but décisif en tirs de barrage, ne renversent l’issue de la partie.

L«es Canadiennes n’ont pas cédé le rythme aux Américaines et ont tué plusieurs pénalités, surtout en première période, a souligné Marin au sujet de l’intense rencontre. La rivalité Canada-États-Unis a toujours été présente et a même grandi à travers les Jeux olympiques et Championnats mondiaux. C’était une partie digne de la coupe Stanley. C’était émotif, physique et créatif.»