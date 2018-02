La saison de Shea Weber est terminée

Blessé à un tendon du pied gauche, le défenseur Shea Weber ne jouera plus cette saison, a annoncé le Canadiens de Montréal, jeudi.

La campagne 2017-2018 du vétéran prend donc fin après 26 matchs. Il faut dire que Weber n’avait plus vu d’action depuis la mi-décembre et ce problème l'incommodait même quand il a joué lors des semaines précédentes. D’ailleurs, il avait bloqué un lancer pendant la première joute de la campagne, le 5 octobre à Buffalo. Par la suite, il a éprouvé quelques ennuis, terminant notamment avec un différentiel de -8, le pire de sa carrière

«À la suite du diagnostic, nous étions d'avis qu'après avoir suivi un protocole de rééducation complet sous la direction de notre personnel médical, Shea serait en mesure de revenir au jeu cette saison. Malheureusement, au terme d'efforts continus afin de guérir sa blessure, nous avons constaté que la progression ne se déroulait pas comme prévu. Au terme d'examens plus approfondis, et après une rencontre avec le spécialiste Dr Robert Anderson mercredi à Green Bay, et avec l'assentiment de Shea, la décision a été prise de procéder à une intervention chirurgicale», a affirmé le chirurgien orthopédique de l'équipe, Dr Paul Martineau, dans un communiqué.

«Notre groupe médical supervisera son protocole de remise en forme pour s'assurer d'une guérison complète afin qu'il soit au sommet de sa condition pour le début du camp d'entraînement la saison prochaine. La période de rétablissement sera déterminée au terme de l'intervention, qui sera effectuée par le Dr Anderson.»

Le colosse de Colombie-Britannique a inscrit six buts et 10 mentions d’aide pour un total de 16 points dans ce qui fut sa deuxième saison à Montréal.