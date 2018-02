La franchise d'Alain Vigneault

Quand Alain Vigneault a appris que les Rangers de New York entraient en phase de reconstruction, son équipe était encore en position de participer aux séries éliminatoires.

Les Rangers étaient exclus du tableau quand la direction a rendu cette décision publique, mais il n’y a pas à dire, l’entraîneur-chef est désormais dans une position dans laquelle se sont possiblement retrouvés très, très peu de ses homologues présents et passés.

«Présentement, pour tous les gens près de la formation, c’est une situation inhabituelle et pas facile à gérer», a convenu le Québécois, avant d’informer les médias jeudi avant le match contre les Canadiens à Montréal que la direction lui avait demandé s’il croyait aux chances des Rangers de mettre la main sur la coupe Stanley dès cette année.

«Il n’y a aucun doute que c’est une situation inhabituelle. Quand l’histoire a sorti initialement en janvier, on était la première équipe repêchée (au classement de l’Est). Quand l’annonce officielle a sorti il y a quelques semaines, on était quand même à trois points d’une place en séries.»

«Comme entraîneur, on m’a demandé ce que je pensais des chances de cette formation de gagner la coupe Stanley.»

Et c’est là que Vigneault a fait preuve d’une grande franchise. Le pilote de 56 ans regrette-t-il aujourd’hui sa réponse?

«J’ai répondu que je ne l’avais pas gagnée avec de meilleures équipes, mais que j’étais convaincu qu’on pouvait faire les séries éliminatoires. La première fois qu’on me l’a demandé, on était dans les séries et je suis convaincu qu’on serait dans les séries aujourd’hui.

«Une fois que tu es là, tout peut arriver. On a juste à regarder Nashville l’an passé : les Predators ont été la 16e équipe au classement général et se sont rendus en finale de la coupe Stanley (gagnée par les Predators de Nashville, NDLR).»

Vigneault et ses ouailles demeurent dans une situation moins précaire que les Canadiens (22-29-8, 52 points), quatorzièmes dans l’Est. Les New-Yorkais montrent un dossier de 27-28-5, bon pour une récolte de 59 points.