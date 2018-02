Josh Bailey signe une prolongation de contrat avec les Islanders

Les Islanders de New York ont annoncé une importante prolongation de contrat, vendredi. Non, ce n’est pas à John Tavares, mais bien à son acolyte Josh Bailey.

L’entente pourrait toutefois influencer Tavares à demeurer avec les Islanders au terme de la saison. Pour l’heure, Bailey a prolongé de six ans avec la formation new-yorkaise. La valeur de l’entente n’a pas été confirmée, mais elle tournerait autour de 30 millions $, selon le réseau Sportsnet.

«Josh est devenu l’un des membres importants des Islanders de New York, a commenté le président et directeur général Garth Snow, sur le site web de l’équipe. Il s’est développé dans notre système pendant de nombreuses années et c’est excitant de voir qu’il est le joueur qu’on croyait qu’il allait devenir.»

Efficace sur le jeu de puissance

Choix de première ronde des Islanders, le neuvième au total, lors du repêchage de 2008, Bailey a maintenant disputé 697 matchs de saison régulière avec le club. L’athlète de 28 ans connaît présentement sa meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey. L’excellent passeur totalise 62 points, dont 47 aides, en 57 rencontres. Connaissant beaucoup de succès avec Tavares, Bailey a notamment inscrit 28 points en supériorité numérique.

«Dans les dernières saisons, on a vu Josh atteindre de nouveaux sommets en carrière à chaque année, a ajouté Snow. Ç’a été impressionnant et nous sommes heureux de le voir continuer avec notre organisation.»

Que fera Tavares?

L’attaquant ontarien avait aussi obtenu une bonne récolte de 56 points en 82 matchs lors de la saison 2016-2017.

Reste maintenant à voir s’il pourra toujours compter sur Tavares pour compléter son bon travail dans le futur. Le célèbre capitaine des Islanders pourrait devenir, doit-on le rappeler, joueur autonome sans compensation le 1er juillet.