John Gilmour : un message de persévérance

À quelques heures de son premier match au Centre Bell, le défenseur montréalais des Rangers de New York John Gilmour était le plus fébrile des siens.

À voir, ci-dessus, voyez les entretiens avec John Gilmour fils et John Gilmour père.

Jamais repêché par une équipe junior, celui qui a fait ses classes dans l’USHL, puis avec l’Université Providence, dans la NCAA, s’apprêtait à vivre en rêve en vue de son septième match dans la Ligue nationale de hockey.

«Je suis vraiment excité de jouer au Centre Bell. J’aurai beaucoup d’amis et de famille dans les gradins», a dit le patineur de 24 ans, qui a trimé dur pour gagner un poste après avoir passé un an et demi avec le club-école des Rangers dans la Ligue américaine, le Wolf Pack de Hartford.

New York lui a consenti un pacte de deux ans et 1,85 million à l’été 2016. Après six matchs, il a inscrit un but. Il entend saisir la chance que lui donne Alain Vigneault alors que l’équipe a opté de prendre un virage de reconstruction qui mise sur la jeunesse.

«C’est vraiment une source de motivation, cette opportunité. Tout le monde travaille fort ici. On veut bien jouer», explique celui qui séjourne dans un hôtel près du Madison Square Garden.

Un message de persévérance

Gilmour, qui a grandi en regardant les Canadiens (il se souvient de la remontée de 6-5 contre les Rangers en 2008), dit avoir épié ses modèles Saku Koivu, Alex Kovalev et Andrei Markov.

Même s’il a été ignoré au repêchage dans le circuit Courteau, les encouragements n’ont jamais disparu. Son père, John, s’est assuré de le garder fixé sur l’objectif d’atteindre la LNH.

«Il caressait ce rêve depuis qu’il est tout petit. Je lui ai dit de travailler fort. Il avait la volonté dès qu’il avait 5 ans», a-t-il raconté à l’émission #LavoieDubé.

«Lorsqu’il n’a pas été repêché, il était déçu. Il a compris ce qu’il devait faire pour être où il voulait.»

La clé pour les jeunes hockeyeurs, qu’il soit question de leur gabarit ou de leur développement, c’est d’utiliser l’échec comme source de motivation pour attiser le désir de percer.

«Il faut toujours leur dire quand ils sont rabaissés que ce n’est qu’une saison. Tout est dans le travail. Si tu y rêves, tu peux le réaliser. Garde la tête haute», insiste-t-il.

«Il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés de l’enfance à l’adolescence.»

Le jeune Gilmour aurait aimé faire partie de l’organisation du Bleu-blanc-rouge, mais le destin a décidé autrement. Les Flames de Calgary ont prononcé son nom au septième échelon à l’encan de 2008 avant de l’échanger aux Blackhawks de Chicago en 2013. Mais c’est avec les «Blueshirts» qu’ils ont vu le meilleur potentiel.