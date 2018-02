Revirement de situation dans la saga Jack Johnson?

Bien qu'il ait demandé à être échangé il y a un mois, le défenseur Jack Johnson pourrait bien demeurer avec les Blue Jackets de Columbus.

Selon ce que plusieurs sources ont indiqué à The Athletic, la formation de l’Ohio aurait contacté l’agent du principal intéressé, Pat Brisson, pour relancer des pourparlers au sujet d’une prolongation de contrat de plusieurs années.

Johnson serait ouvert à l’idée de rester à Columbus, où lui et sa femme vivent avec leurs deux enfants.

Au moment d’avoir formulé sa demande d’échange, l’athlète de 6 pi 1 po et 227 lb aurait estimé qu’il pouvait davantage mousser sa valeur avec une autre équipe, sachant qu'il pourrait devenir joueur autonome sans compensation cet été.



Toujours selon The Athletic, Johnson aurait refusé une offre de sept ans d’une valeur de plus de 22 millions $ des Blue Jackets au cours de l’été dernier.

Le temps de glace de l’Américain a chuté cette saison lorsque Markus Nutivaara et Ryan Murray l’ont délogé, avec son partenaire David Savard, de la deuxième paire.

L’arrière de 31 ans, un choix de premier tour des Hurricanes en 2005 (3e au total), revendique huit points, dont trois buts, en 60 matchs et présente un différentiel de -12 au cours de la présente campagne.

En 2014, Johnson a déclaré faillite dans une nébuleuse histoire de fraude.