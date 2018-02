Darcy Kuemper signe un contrat avec les Coyotes

Échangé la veille aux Coyotes de l’Arizona par les Kings de Los Angeles, le gardien Darcy Kuemper a signé un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe, jeudi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. L’été dernier, l’homme de 27 ans avait accepté un pacte d’un an et de 650 000 $. Mercredi, les Coyotes ont cédé Tobias Rieder et Scott Wedgewood pour l’acquérir.

«Vous avez besoin de deux bons gardiens pour gagner dans cette ligue. Antti [Raanta] en est un et maintenant, nous possédons un bon substitut en Darcy. On est content de miser sur de la profondeur à cette position dans la Ligue nationale et la Ligue américaine», a déclaré le directeur général de l’équipe de Glendale, John Chayka, dans un communiqué.

En 2017-2018, Kuemper a conservé une fiche de 10-1-3, une moyenne de buts alloués de 2,10 et un taux d’efficacité de ,932, réalisant trois blanchissages avec les Kings. L’ancien du Wild du Minnesota présente un dossier de 51-35-17, une moyenne de 2,52 et un taux de ,913 depuis le début de sa carrière au sein du circuit Bettman.