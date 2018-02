Brooke M. Henderson à un coup de la tête

La Canadienne Brooke M. Henderson a remis une carte de 67, cinq coups sous la normale, jeudi à Chonburi, et elle se retrouve à un coup du premier rang occupé par quatre joueuses, après la ronde initiale du tournoi Honda de la Thaïlande.

La golfeuse locale Moriya Jutanugarn est l’une des meneuses affichant un total de 66 (-6). Elle est à égalité avec les Américaines Lexi Thompson et Jessica Korda, ainsi que l’Australienne Minjee Lee.

Henderson a calé sept oiselets et commis deux bogueys au cours de sa journée de travail. Elle est cinquième, tout comme les Sud-Coréennes Amy Yang, In Gee Chun et Sung Hyun Park, ainsi que Megan Khang et Brittany Lincicome, des États-Unis.

Une autre représentante de l’unifolié participe à cet événement, soit Alena Sharp. Celle-ci a éprouvé des ennuis en vertu d’un pointage de 75 (+3) qui lui vaut la 60e place.