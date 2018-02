Biathlon : le Canada se faufile parmi les 10 premiers

Le quatuor canadien a pris le 10e rang du relais 4 x 6 km féminin de biathlon, jeudi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Rosanna Crawford, Emma Lunder, Julia Ransom et Sarah Beaudry a franchi la ligne d’arrivée avec un chrono de 1 h 13 min 36,8 s. Les représentantes du Bélarus l’ont emporté en 1:12:03,4, devançant les Suédoises (1:12:14,1) et les Françaises (1:12:21,0). La Norvège (1:12:33,1) et la Slovaquie (1:12:41,8) ont complété le top 5.

Quelques jours auparavant, Crawford et Ransom avaient aidé leur pays à finir en 12e place au relais mixte.

L’unifolié n’a jamais remporté de médaille olympique en biathlon, outre celles de la Québécoise Myriam Bédard, qui a grimpé trois fois sur le podium.