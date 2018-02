Une reconstruction inévitable chez les Foreurs

Les temps sont durs actuellement chez les Foreurs de Val-d'Or, mais la présence des pics de démolition au cours des deux dernières périodes de transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) était incontournable aux yeux du directeur des opérations hockey, Pascal Daoust.

Ce n’est sans doute pas pour rien que cinq patineurs de 16 ans composent la formation de l’Abitibi depuis le début de la saison, alors que le gardien Jonathan Lemieux, les défenseurs Maxence Guénette, Anthony Allepot ainsi que les attaquants Benjamin Dion et Jérémy Michel apprennent non sans peine les rudiments du hockey junior.

«Et on aurait pu en avoir sept de cet âge!», partageait Daoust avant le match contre les Remparts de Québec, mercredi, lui qui a pris la relève de façon intérimaire derrière le banc depuis le départ de Mario Durocher, au début janvier.

«Ça démontre à quel point il ne restait plus grand-chose dans la structure de l’organisation pour assurer un futur à moyen et à long terme. C’était un virage devenu nécessaire. C’est motivant de voir autant de jeunes percer la formation, mais c’est inquiétant quand ça arrive», a renchéri l’homme de hockey comme précision.

Objectif: séries

Avant leur passage à Québec, Val-d’Or avait subi la défaite huit fois à ses dix précédentes sorties, accordant 43 buts en huit matchs. Installés au 16e et dernier rang donnant accès aux séries, les Foreurs sont pourchassés de près par les Cataractes de Shawinigan, qui se retrouvent à cinq points avec un match en main au classement.

Malgré les nombreuses défaites depuis quelques semaines, Daoust et ses joueurs gardent le cap vers l’objectif saisonnier. «C’est un processus avec lequel on doit mesurer autre chose que le tableau indicateur [...]. Humainement, il n’y a pas personne qui a plaisir à accumuler ce genre de résultats là. C’est difficile, mais en même temps, on oriente les énergies sur autre chose», a souligné l’entraîneur-chef, notant le retour du Russe Maxim Mizyurin depuis quatre parties qui donne un peu de répit à ses nombrils verts, après qu’il se soit blessé le 31 décembre.

Candidats potentiels

Longtemps membre du personnel d’entraîneurs du programme féminin des Carabins de l’Université de Montréal, Daoust n’a pas l’intention d’étirer son séjour derrière le banc des Foreurs au terme de la présente campagne. Son bureau déborde déjà de curriculum vitae qu’il entend éplucher quand l’équipe sera éliminée.

«Ce n’était pas une période qui était stratégiquement la bonne pour procéder à cela [une embauche]. Il y a des candidats intéressants qu’on pourra considérer qui sont encore en action, alors par respect pour tout le monde, on a fait le choix d’attendre», a-t-il mentionné.