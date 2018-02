Une bonne raclée pour l’Impact

Après trois victoires consécutives en matchs préparatoires, l’Impact était dû pour une dégelée et il l’a eue en se faisant lessiver 5 à 0 par l’Union de Philadelphie, mercredi soir.

Rémi Garde, voulant donner une soirée de repos à ses partants, en a profité pour tester la profondeur de son effectif contre un Union qui présentait son XI type.

Sans surprise, l’Impact s’est fait trimballer d’un côté à l’autre du terrain pendant la majorité de la rencontre alors que la formation était surtout composée de jeunes joueurs.

Le contexte n’était évidemment pas idéal, mais force est de constater que c’est bien mince derrière le XI partant et que le Bleu-blanc-noir devra éviter les blessures en attendant l’arrivée de renforts.

On a au moins vu un changement de tempo quand Samuel Piette, Ignacio Piatti et Raheem Edwards sont entrés dans le match à l’heure de jeu. Edwards a encore été solide et semble avoir gagné son poste sur le flanc droit.

«L’alignement était jeune et c’est un apprentissage pour tout le monde», a confié le gardien James Pantemis, qui a joué la première demie.

«Ça allait un peu vite, pas que je n’étais pas prêt pour la vitesse, mais il faut être super concentré et attentif à tous les moments.»

Jackson blessé

Parlant de blessure, le match d’Anthony Jackson-Hamel a été arrêté en début de deuxième demie quand il s’est blessé à la cuisse droite en freinant brusquement pour éviter une collision avec le gardien adverse.

Mais tout n’est pas sombre puisque le jeune milieu de terrain Clément Bahiya a disputé un bon match en étant très combatif et impliqué dans les principales phases offensives montréalaises.

Pour l’anecdote, C.J. Sapong a marqué dans chacune des deux demies. David Accam, Austin Trusty et Jay Simpson ont complété la marque.

Des erreurs

Les erreurs ont cependant fait mal aux hommes de Rémi Garde qui ont cédé deux fois dans les 45 premières minutes.

Thomas Meilleur-Giguère, qui était en audition pour obtenir du temps de jeu cette saison, a commis une grosse bourde en oubliant le ballon aux pieds de C.J. Sapong, de sorte qu’il a dû le faucher pour le lui enlever. L’attaquant de l’Union a ouvert la marque sur le tir de pénalité qui a suivi à la 13e minute.

Disons que Meilleur-Giguère, qui est habituellement très prudent, n’a pas choisi le meilleur moment pour errer puisqu’il s’agissait sans doute de sa dernière chance du camp d’entraînement de se faire remarquer.

Sur le second but, Chris Duvall a échappé Matt Real qui a centré pour David Accam, lequel a aisément battu Pantemis qui aurait sans doute souhaité un meilleur sort en cette journée de son 21e anniversaire. Il a d’ailleurs été remplacé par Clément Diop au début de la seconde demie.

«Ç’a été un match difficile et nous ne sommes pas satisfaits du résultat même s’il y a eu des éléments positifs», a soutenu l’arrière Jukka Raitala.

«Ils ont gagné la plupart des duels et nous avons commis des erreurs individuelles. Mais l’effort était là.»

Attaque anémique

Il est évident que les jeunes joueurs de l’Impact avaient une lourde commande face à une équipe qui ressemblait à celle qui portera le maillot de l’Union dans un peu plus d’une semaine pour le premier match de la saison.

Dans ces circonstances, l’attaque a été pour le moins anémique alors que Bahiya a bien travaillé sur le flanc droit pendant que Michael Salazar a essayé plein de choses sur la gauche, étant cependant trop brouillon pour que ça aboutisse à quoi que ce soit.

Pendant ce temps, Rémi Garde s’est souvent adressé à Anthony Jackson-Hamel, qui a obtenu le départ en attaque.

Le grand gaillard de Québec jouait trop haut au goût de l’entraîneur en situation défensive. On pourrait ajouter qu’il manquait de dynamisme lors des phases offensives.