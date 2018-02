Steve Bossé: la suite

Publié aujourd'hui à 07h47

Mis à jouraujourd'hui à 07h52

Son premier combat en boxe professionnelle s’est passé exactement comme prévu. Excitant, mais très court.

Steve Bossé, encouragé par ses fidèles partisans, a laissé passer la tempête (le gros bonhomme de la Bolivie a étiré ses grands bras en offensive sans succès) pour toucher durement la mâchoire de son rival avec son arme de prédilection, une dure main droite bien appliquée qui a mis le point final, dès le deuxième round.

Sa position de base était solide et la qualité de ses coups ont laissé une bonne impression. Son calme et sa concentration ont fait en sorte d’apporter une conclusion à la satisfaction des spectateurs. Bravo à tous ceux qui ont travaillé avec lui. «The Boss» ressemblait à un boxeur.

À quoi peut-on s’attendre maintenant? À une perte de poids sans aucun doute, puisqu’à 224 lb, il se situe dans la monstrueuse division des poids lourds, où d’abominables géants pourraient lui régler son cas. La division des lourds-légers (200 lb) lui conviendra bien mieux, compte tenu de son gabarit (5 pi 11 po). Il faut aussi créer l’évènement, en lui trouvant un adversaire significatif, qui constituera un défi. À 36 ans et avec son expérience de combattant sur la glace et en arts martiaux mixtes, il n’est pas question de prendre la route de petites roches. C’est l’autoroute et ça passe ou ça casse.

Les chercheurs de tête du Groupe Yvon Michel sont déjà au travail et on peut s’attendre à une annonce prochainement. Le projet, d’amener cet athlète à grimper dans les classements sera-t-il couronné de succès ou un adversaire coriace lui fera comprendre de retourner dans sa famille. Quelques guerriers ont tenté de s’infiltrer au fil des années, sans succès. Alain Bonnamie ex-kick-boxeur, qui a mérité quelques ceintures, dont celle du Commonwealth, fait figure d’exception. Il a connu ses heures de gloire.

Steve Bossé sera-t-il le suivant? Intriguant, un bon départ, mais attendons avant de crier victoire.

À suivre...