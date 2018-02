Rolly Lumbala prolonge en Colombie-Britannique

Les Lions de la Colombie-Britannique ont accordé une prolongation de contrat de deux ans au centre arrière canadien Rolly Lumbala, mercredi.

Lumbala entamera en 2018 une 11e saison avec les Lions, un sommet parmi les joueurs présentement dans la formation.

«Rolly est non seulement un joueur incroyablement durable, il est également l’un des joueurs les plus respectés de la Ligue, a dit l’entraîneur-chef Wally Buono. Depuis le premier jour dans l’organisation, il montre tout ce qu’on demande de nos joueurs, sur le terrain et dans la communauté.»

L’athlète de 32 ans a participé aux 18 rencontres de la formation de l’Ouest canadien lors de la dernière campagne. Il a effectué une course de cinq verges et capté 11 ballons pour 93 verges.