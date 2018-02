Peter Polansky et Denis Shapovalov défaits en Floride

La paire canadienne formée de Peter Polansky et de Denis Shapovalov a vu son parcours prendre fin en quart de finale du tournoi ATP de Delray Beach, mercredi, s’inclinant 6-3, 5-7 et 10-3 contre l’Australien Matthew Ebden et l’Américain Donald Young.

Les représentants de l’unifolié n’ont remporté que deux des sept échanges qu’ils ont entamés lors du super bris d’égalité.

Polansky et Shapovalov, respectivement 232e et 760e au monde en double, avaient auparavant forcé la tenue du bris en s’emparant du service de leurs adversaires lors du 12e et dernier jeu de la deuxième manche.

Shapovalov pourra néanmoins continuer sa route, puisqu’il a vaincu le Croate Ivo Karlovic au premier tour du tournoi en simple. Il affrontera l’Américain Jared Donaldson, le tombeur de Polansky, au deuxième tour.