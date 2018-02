Pas facile pour la couenne

Avec 13 points de retard sur une place en séries éliminatoires et 23 matchs à jouer, tout le monde est conscient, tant du côté des joueurs que des entraîneurs du Canadien, que la saison se terminera le 7 avril. Personne ne le dira ouvertement, et c’est très bien ainsi.

Toutefois, cette reddition est facilement palpable dans l’entourage de l’équipe. Les propos de Claude Julien et de ses ouailles pointent de plus en plus en ce sens.

«En tant qu’équipe d’entraîneurs, nous devons démontrer de la ténacité et faire en sorte que les joueurs puissent le ressentir, a soutenu l’entraîneur du Canadien. Ce n’est pas une saison facile, mais ce genre de situation nous permet d’apprendre, de nous améliorer et de grandir.

«Ça donne une couenne un peu plus dure, et j’espère que lorsque les choses vont se mettre en marche, les joueurs vont se souvenir de ces moments-là», a-t-il ajouté.

Danault veut bâtir l’avenir

Pour lui, il ne fait aucun doute que le Tricolore mise sur de bons jeunes. À moins d’une transaction, les Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Victor Mete, Artturi Lehkonen et Phillip Danault sont à Montréal pour plusieurs saisons.

Il est donc important qu’ils ne tombent pas dans des mauvaises habitudes. Un danger qui guette les formations au sein desquelles se trouvent quelques vétérans blasés.

«Il y a plusieurs jeunes au sein de cette formation et on doit les placer dans un bon environnement. Et ça ne se fait pas en abandonnant ou en regardant continuellement le calendrier pour savoir combien de matchs il reste à disputer», a ajouté Julien, notant au passage les progrès intéressants dans le jeu de Galchenyuk.

Absent pendant 15 rencontres en raison de symptômes d’une commotion cérébrale, Phillip Danault compte justement se servir des 23 matchs qu’il reste à la saison pour bâtir pour l’avenir. Pas d’un point de vue personnel, mais bien au plan collectif.

«Je veux qu’on se concentre sur l’équipe pour construire pour les années qui s’en viennent. On doit commencer à respecter le système et jouer en équipe. La culture commence à s’installer tranquillement, donc c’est important de travailler à chaque match. Il ne faut jamais lâcher», a-t-il martelé.

Price absent, Lindgren rappelé

Au lendemain du revers à Philadelphie, un sixième de suite, on notait quelques absents à l’entraînement. Andrew Shaw, affaibli par un virus, ainsi qu’Alex Galchenyuk et Carey Price bénéficiant d’une journée de traitement, n’ont pas accompagné leurs coéquipiers sur la patinoire du Complexe sportif de Brossard.

Sans confirmer que son gardien avait subi une commotion cérébrale, Julien a reconnu que le tir de Claude Giroux, reçu à la tête au cours de la deuxième période du match face aux Flyers, était à l’origine de l’absence de Price.

Sur le coup de 17 h, le Canadien a annoncé le rappel, par mesure d’urgence, de Charlie Lindgren. On peut donc en déduire que le diagnostic n’était pas très bon.

Noah Juulsen a également reçu un appel de Marc Bergevin. Choix de premier tour en 2016, le défenseur droitier de 20 ans en sera à un premier séjour avec le Canadien.

Weber n’est pas prêt

Par ailleurs, il serait surprenant de voir Shea Weber revêtir son uniforme dans un avenir rapproché. Julien a indiqué que le gros défenseur devait rencontrer un spécialiste au cours de la journée et qu’il ne se sentait toujours incommodé.

Il a également admis que les 26 matchs que Weber a disputés cette saison l’ont été en dépit de cette blessure.

«Et ça empirait (à chaque match)», a précisé l’entraîneur.

Au point où en est la saison du Canadien, le colosse devrait immédiatement déclarer forfait pour le reste de la saison.