Olympiques: le Canadien Christopher Del Bosco à l'hôpital

La conquête de l’or olympique de Christopher Del Bosco a pris une mauvaise tournure, mercredi, quand il a lourdement chuté en huitième de finale de l’épreuve de ski cross aux Jeux de Pyeongchang.

Le Montréalais d’adoption avait pourtant connu une bonne première partie de course. Quatrième au départ, il était ensuite parvenu à se faufiler en tête, mais la deuxième moitié de course a eu raison de lui. Reculant au troisième, puis au quatrième rang, Del Bosco s’est essayé dans une ultime tentative d’améliorer son sort afin de décrocher l’une des deux premières places nécessaires pour avancer en quart de finale.

Voulant profiter de l’avant-dernier saut pour revenir dans la course, il a plutôt perdu le contrôle dans les airs et s’est effondré à l’atterrissage. Bien qu’il était conscient, il ne s’est pas relevé et c’est l’équipe médicale sur place qui s’est chargée de le transporter au bas de la piste.

«On lui soupçonne une blessure au bassin et il a été conduit à l’hôpital», a expliqué l’attaché de presse de l’équipe canadienne de ski cross.

La manche de qualification n’avait pas non plus souri à l’Américain d’origine. Le natif de Colorado Springs avait également chuté, mais avait complété le parcours sans problème.

Quatrième à Vancouver, puis 18e à Sotchi, Del Bosco en était à ses troisièmes Jeux olympiques. Victorieux de la première Coupe du monde de la saison, à Val Thorens, en France, il n’était pas retourné sur le podium depuis.