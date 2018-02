Olympiques: le Canada 8e de la finale au sprint par équipe

Le duo d'Alex Harvey et de Len Valjas a terminé au huitième rang du sprint par équipe en style libre, mercredi, lors de l'avant-dernière épreuve masculine de ski de fond des Jeux olympiques.

Ce résultat des Canadiens ne représente pas une surprise, tout comme la victoire sans équivoque des Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Johannes Hoesflot Klaebo (15 min 56,26 s). Les athlètes russes sous la bannière olympique, Denis Spitsov et Alexander Bolshunov (+1,71), ont remporté la médaille d'argent, suivis des Français Maurice Manificat et Richard Jouve (+2,02).

«On est quand même content. Huitième, ce n'est pas rien pour nous. On a vu les Suisses qui avaient une grosse équipe avec Dario [Cologna] et qui n'ont pas passé [de la demi-finale à la finale]. C'est sûr qu'on essaie toujours de faire mieux, à moins que ce soit une victoire. J'ai tout donné et durant mon dernier tour, j'ai commencé à jouer pour la position quand j'ai vu que l'écart était réglé à l'avant. Je pense avoir réussi à bien faire ça, j'ai pu gagner mon groupe pour les dernières places», a commenté Harvey, deuxième de la paire canadienne à s'élancer dans chacune des trois boucles de 1,4 kilomètre.

Réglé à la mi-course

Après s'est qualifiés au neuvième rang au total des deux demi-finales, les deux Canadiens ont vu dès le deuxième tour de Valjas en finale qu'ils ne pouvaient pas espérer le podium. Dans la deuxième montée, le Torontois, un sprinteur naturel rendu vulnérable avec la somme des boucles à effectuer durant un tel concours, a diminué de cadence.

Le rythme soutenu à l'avant de la course, surtout de la part des Norvégiens Sundby et Klaebo, des monstres respectifs dans les disciplines d'endurance et de sprint, a rendu la course inaccessible à six des 10 nations dans cette finale.

«Pour Len, le dernier relais a peut-être été un tour de trop dans ses jambes, mais il a tout donné. Je trouve qu'il a bien skié», a salué Harvey dont le duo a fini avec un retard de 35,60.

Préparation au 50 km

Le skieur québécois dit avoir utilisé cette course comme préparation en vue de l'épreuve de 50 km en style classique de samedi (minuit à l'heure du Québec). Les sensations perçues durant ses six blocs d'effort de trois minutes, au total de la demi-finale et de la finale, l'ont rassuré en prévision de sa dernière épreuve olympique en carrière.

«Tout est en place pour livrer un podium, c'est juste à moi d'aller le chercher», a étalé l'athlète de 29 ans, qui a signé comme meilleurs résultats sur ses Jeux son huitième rang au skiathlon de 30 km et son septième au départ individuel de 15 km en style libre.

«C'est une opportunité à aller chercher. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas la fin du monde et je ne dis pas ça pour donner des excuses. Je me donne corps et âme pour ça, mais ce n'est pas la vie ou la mort pour moi. Mais c'est sûr que c'est mon rêve depuis que je suis tout jeune et de pouvoir le faire sur le 50 km, c'est une belle opportunité parce que c'est la seule course qui reste.»

Les femmes échouent

De son côté, le relais féminin canadien a échoué dans sa tentative d'accéder à la finale du sprint.

Emily Nishikawa et Dahria Beatty ont terminé au septième rang de leur vague de demi-finale, à 38,98 secondes des États-Unis.