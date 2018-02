Olympiques: la Finlande obtient le bronze en hockey féminin

La formation finlandaise de hockey féminin a inscrit deux buts en période médiane pour se sauver avec une victoire de 3-2 contre les Athlètes olympiques de Russie et la médaille de bronze, mercredi, aux Jeux de Pyeongchang.

Ainsi, les Scandinaves ont obtenu leur troisième médaille depuis les débuts de cette compétition aux Jeux de Nagano en 1998. Elles avaient également remporté le bronze cette année-là et à Vancouver en 2010.

Susanna Tapani a dirigé l’attaque des gagnantes avec un but et une mention d’aide. Petra Nieminen et Linda Valimaki ont aussi touché la cible. La vétérane Noora Raty a stoppé 20 tirs.

Pour les représentantes russes, la capitaine Olga Sosina et Lyudmila Belyakova ont compté. Nadezhda Morozova a repoussé 19 rondelles.

Le duel pour l'or mettra aux prises le Canada et les États-Unis, jeudi (mercredi soir, heure du Québec).