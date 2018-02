Olympiques: Kaillie Humphries et Phylicia George en bronze

Les Canadiennes Kaillie Humphries et Phylicia George ont remporté la médaille de bronze à l'épreuve féminine du bobsleigh à deux, mercredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Conséquemment, les deux représentantes de l’unifolié ont obtenu la 20e médaille de leur pays aux Jeux 2018. Pour Humphries, il s’agit d’un troisième podium olympique, elle qui avait remporté l’or lors de cette épreuve à Vancouver en 2010 et à Sotchi quatre ans plus tard.

Au cours de leur quatrième et dernière descente, les Canadiennes ont remis un temps de 50,77 s et conclu avec un chrono global de 3 min 22,89 s.

Les Allemandes Lisa Buckwitz et Mariama Jamanka (3:22,45) ont décroché l’or, devançant de justesse les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs (3:22,52).

Deux autres duos du Canada étaient en action et ont pris possession des sixième et septième places. Alysia Rissling et Heather Moyse (3:23,63) ont été légèrement meilleures que leurs compatriotes Christine De Brun et Melissa Lotholz (3:23,89).