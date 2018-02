Nestor et Shamasdin défaits à Marseille

Les représentants canadiens évoluant en double au tournoi ATP de Marseille, Daniel Nestor et Adil Shamasdin, se sont respectivement butés aux première et deuxième paires favorites de l’événement, mercredi, en quarts de finale.

En compagnie de du Roumain Florin Mergea, Nestor s’est incliné en deux manches identiques de 6-3 contre le Sud-Africain Raven Klaasen et le Néo-Zélandais Michael Venus. Respectivement 27e et 17e sur l’échiquier mondial en double, ils sont les favoris pour l’emporter. Les vainqueurs ont effacé six balles de bris en plus d’arracher le service de leurs vis-à-vis trois fois, en route vers les demi-finales.

Shamasdin et son coéquipier américain Jamie Cerretani ont pour leur part été défaits par l’Indien Rohan Bopanna et le Français Édouard Roger-Vasselin, par un pointage de 3-6, 7-6 (3) et 10-4.

Bien en contrôle en première manche, profitant de leurs deux balles de bris, la paire perdante n’est pas parvenue à ébranler leurs adversaires par la suite. Elle est tout de même restée dans le coup jusqu'à la fin.